Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Geparkter Wagen in Kleve beschädigt

Kleve (ots)

Am Samstag (20. Dezember 2025) befuhr ein bisher unbekannter Mann gegen 14:08 Uhr mit einem E-Scooter die Ackerstraße in Kleve in Richtung Brahmsstraße. Kurz hinter der Einmündung stieß er mit einem dort am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Polo zusammen und stürzte. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie er wieder aufstand und dabei offensichtlich oberhalb des linkes Auges verletzt war. Eine angebotene Hilfe lehnte er ab und fuhr mit seinem E-Scooter in Richtung Brahmsstraße weg. Nach kurzer Zeit kam er zurück und fuhr auf der Ackerstraße wieder an dem beschädigten Pkw vorbei. Einer Aufforderung, stehen zu bleiben, leistete er keine Folge und fuhr davon. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 - 35 Jahre alt, - dünne Statur, - blasse Haut - sehr kurze Haare, - bekleidet mit einer Lederjacke und einem Pulli mit Kapuze, - er sprach deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Der E-Scooter soll schwarz gewesen sein. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell