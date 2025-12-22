Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Freitag (19. Dezember 2025) ist es tagsüber bis in den Abend hinein zu mehreren Einbrüchen auf Kevelaerer Stadtgebiet gekommen. Auf der Gelderner Straße brachen unbekannte Täter ein Fenster auf, durchwühlten im Haus mehrere Schränke, machten aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute. An der Bertha-von-Suttner-Straße hebelten die Täter die Terrassentür eines Wohnhauses auf und entwendeten Bargeld. Auf die gleiche Weise drangen sie in ein Haus auf der Arndtstraße ein, hier wurde ebenfalls Bargeld gestohlen. Auf der Lortzingstraße diente ebenfalls eine Terrassentür als Einstieg, die Täter entwendeten unter anderem eine Geldkassette, persönliche Dokumente und eine Taschenuhr. Sowohl bei einem Einbruch auf der Alber-Einstein-Straße als auch auf der Röntgenstraße kletterten die Täter offenbar über die Terrassendächer, um Fenster im Obergeschoss der betroffenen Häuser zu erreichen. Während auf der Albert-Einstein-Straße Bargeld gestohlen wurde, machten die Täter auf der Röntgenstraße nach ersten Erkenntnissen keine Beute.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell