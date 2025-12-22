Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Werkzeug gestohlen

Kleve-Keeken (ots)

Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Dezember 2025) in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Vossegat eingedrungen. Aus einer Pizzeria im Erdgeschoss des Gebäudes entwendeten sie die leere Schublade einer Kasse. Danach suchten sie eine Wohnung im Obergeschoss auf, die aktuell renoviert wird. Hier entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

