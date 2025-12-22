PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus
Werkzeug gestohlen

Kleve-Keeken (ots)

Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Dezember 2025) in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Vossegat eingedrungen. Aus einer Pizzeria im Erdgeschoss des Gebäudes entwendeten sie die leere Schublade einer Kasse. Danach suchten sie eine Wohnung im Obergeschoss auf, die aktuell renoviert wird. Hier entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

