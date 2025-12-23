Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zehnjähriger Junge zieht sich leichte Verletzungen zu: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern-Veert (ots)

Am Montag (22. Dezember 2025) kam es gegen 16:50 Uhr im Einmündungsbereich Harttor (B58) / Steenhalensweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zehnjähriger Junge aus Geldern befuhr mit einem Mountainbike den parallel zum Steenhalsweg verlaufenden Gehweg in Fahrtrichtung Einmündung zur Straße Harttor. Der Junge beabsichtigte eigenen Angaben zufolge am Ende des Steenhalsweg diesen zu überqueren und seine Fahrt auf dem Geh- und Radweg der Straße Harttor in Fahrtrichtung Kreisverkehr fortzusetzen. Nach Angaben des Jungen stürzte er im Bereich der Einmündung ohne Fremdeinwirkung und stolperte erneut als er wieder auf sein Mountainbike aufsteigen wollte. Dabei befand sich der Zehnjährige teilweise auf dem Gehweg und auf der Fahrbahn der Straße Harttor.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter männlicher Verkehrsteilnehmer, in einem grauen VW, die Straße Harttor und beabsichtigte nach links in den Steenhalensweg einzubiegen. Beim Abbiegevorgang geriet der Pkw in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte mit dem Zehnjährigen, wodurch sich dieser leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt, nachdem er zunächst angehalten und das Fenster heruntergelassen hatte, in Fahrtrichtung Königsbergerstraße fort.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Junge den Unfallbeteiligten wie folgt beschreiben:

- männlich - braune Haare - fuhr einen grauen VW

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

