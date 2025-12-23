Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Mehr Rücksicht im Straßenverkehr. Sie sind gefragt!

Gedanken der Verkehrsunfallprävention der Polizei im Kreis Kleve

Kreis Kleve (ots)

Auch im zu Ende gehenden Jahr 2025 ist es auf den Straßen des Kreises Kleve bedauerlicherweise wieder zu vielen schweren Verkehrsunfällen gekommen. Der Leiter der Verkehrsunfallprävention bei der Kreispolizeibehörde Kleve, Polizeihauptkommissar Andreas Tissen, hat seine Gedanken zur Unfallbilanz, verbunden mit einem Appell, verfasst:

#LEBEN

Appell zum Jahresabschluss: Mehr Rücksicht im Straßenverkehr. Sie sind gefragt!

Die Bilanz des Jahres 2025 ist wieder einmal erschütternd. Fast 20 Menschen haben bei Verkehrsunfällen auf den Straßen im Kreis Kleve ihr Leben verloren, nahezu 400 weitere wurden schwer verletzt. Viele Unfallopfer mussten über lange Zeit im Krankenhaus behandelt werden - und für einige wird das Leben nach dem Unfall nie mehr so sein wie zuvor. Nirgendwo in Nordrhein-Westfalen sind die Straßen - statistisch gesehen - gefährlicher als im Kreis Kleve.

Hinter jedem Verkehrsunfall steht ein Mensch, eine Familie, ein Schicksal. Und hinter jedem Verkehrsunfall stehen auch die Einsatzkräfte, die Hilfe leisten: Kolleginnen und Kollegen der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Einsatz, um Leben zu retten und Leid zu lindern. Nicht zu vergessen sind auch die Polizistinnen und Polizisten des Bereitschaftsdienstes Opferschutz sowie die Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger, die Angehörige benachrichtigen und betreuen.

Es können nicht alle Verkehrsunfälle verhindert werden - aber viele schon. Grundsätzlich gilt: Verkehrsunfälle passieren nicht einfach, sie werden verursacht.

Nur gemeinsam können wir das Ziel erreichen, die Zahl der Unfälle und deren Folgen deutlich zu reduzieren. Helfen Sie mit, Leben zu schützen. Für sich selbst und ihre Angehörigen, für andere Verkehrsteilnehmende und für all jene, die im Notfall für Sie da sind. Die Polizei ruft daher eindringlich dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und im Straßenverkehr stets vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Ein kurzer Blick aufs Handy, ein Moment der Unachtsamkeit oder das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss können fatale Folgen haben. Lassen Sie das Handy während der Fahrt liegen, fahren Sie stets nüchtern und passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer den Bedingungen an.

Die Polizei führt zahlreiche Verkehrskontrollen durch - nicht um Geld einzunehmen oder Menschen zu verärgern. Verkehrskontrollen führen nachweislich zu mehr Verkehrssicherheit. Parallel dazu führt die Polizei präventive Aktionen für alle Zielgruppen durch, vom Pedelec Training für Seniorinnen und Senioren bis zum Crash Kurs NRW für junge Fahrer sowie die kommenden Führerscheinbewerber. Nicht zuletzt wirkt die Polizei gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und dem Kreis bei der sicheren Gestaltung des Verkehrsraumes mit.

Und dennoch schaffen wir eine Trendwende nur gemeinsam mit Ihnen. Nehmen Sie verantwortungsbewusst am Verkehr teil und helfen Sie uns dadurch, Verkehrsunfälle zu verhindern!

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie immer gut an. Ihre Polizei im Kreis Kleve. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell