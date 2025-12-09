PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall am Dreescher Markt in Schwerin

Schwerin (ots)

Seit etwa 11:45 Uhr befinden sich mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Dreescher Markt aufgrund eines Verkehrsunfalls im Einsatz. Wie den Erstinformationen aus den eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen entnommen werden kann sei eine Fußgängerin von einem PKW (Opel) angefahren und hierdurch schwer verletzt worden. Der Bereich des Dreescher Marktes wird für die Maßnahmen der Verkehrsunfallermittlungen der DEKRA sowie der anschließenden Bergung des Unfallfahrzeugs temporär gesperrt werden. Die Verkehrsmittel des ÖPNV bleiben von diesen Sperrmaßnahmen ausgenommen.

Der Unfallhergang kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend skizziert werden. Unter Berücksichtigung des aktuellen Sachstandes könnte ein plötzlich aufgetretenes, medizinisches Problem bei 84-jährigen Fahrer ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Der in Schwerin wohnhafte Rentner musste vor Ort durch Ersthelfer sowie die sofort alarmierten Rettungskräfte reanimiert werden. Auch die Beifahrerin, die Ehefrau des Fahrers, wurde im Zuge des Unfalls verletzt. Die Fußgängerin erlitt nach Angaben der Rettungskräfte schwere, multiple Verletzungen. Alle Beteiligten wurden zur weiterführenden, medizinischen Versorgung in das Helios-Klinikum nach Schwerin gebracht.

Verifizierte Angaben zu entstandenen Sachschäden liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Erstellung dieser Pressemitteilung beruht auf der polizeilichen Erkenntnislage von 12:30 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren