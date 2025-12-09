PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flucht vor Verkehrskontrolle mündet in gleich mehreren Ermittlungsverfahren

Schwerin (ots)

Ein 36-jähriger PKW-Fahrer muss sich im Nachgang einer Verfolgungsjagd mit der Polizei Schwerin nun gleich mehreren Ermittlungsverfahren stellen. Ausgangspunkt der Verfolgung sei laut vorliegenden Informationen eine allgemeine Verkehrskontrolle gewesen.

Gegen 02:10 Uhr der zurückliegenden Nacht beabsichtigten die Beamten den PKW in der Ziolkowskistraße in Schwerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer hätte jedoch sofort beschleunigt und versucht sich von den Polizeikräften zu entfernen. Hierbei überfuhr der Tatverdächtige mehrere Verkehrspoller. Nach mehreren Minuten der Verfolgung sei der in Schwerin wohnhafte Fahrer schließlich aus dem Fahrzeug gestiegen, um im Weiteren zu Fuß zu flüchten. Den Polizisten gelang es jedoch den Mann einzuholen und trotz geleistetem Widerstand festzusetzen. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben hierbei unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergründete sich schließlich die mutmaßliche Motivlage des Flüchtigen - der 36-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem schien er den PKW unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht - 1,44 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

    POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Schwerin

    Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es gestern Abend in der Hegelstraße in Schwerin/Mueßer Holz zu einem Brand einer Dachgeschosswohnung gekommen ist. Laut vorliegenden Angaben hätte sich der Feuer gegen 21:05 Uhr während der Essenszubereitung im Bereich der Küche entfacht. Die genauen Hintergründe der Brandentstehung sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht abschließend geklärt und daher ...

    POL-HRO: Einbruch in Gemeindezentrum in Dobbertin

    Dobbertin (ots) - Vermutlich in der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter in das Gemeindezentrum in Dobbertin eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Laut vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen sollen die bislang noch unbekannten Täter sich gewaltsam über eine Fensterscheibe Zutritt zum Gebäude im Parkweg verschafft haben. Im weiteren Verlauf entwendeten die Unbekannten Bargeld aus verschiedenen ...

    POL-HRO: Evakuierung von zwei Hausaufgängen nach Kellererbrand im Mehrfamilienhaus

    Rostock (ots) - Am 08.12.2025 gegen 19:10 Uhr kam es zu einem Feuer in der Joliot-Curie-Allee in Rostock/Toitenwinkel. Ersten Erkenntnissen nach hat es in einem Kellerabteil gebrannt. Durch bestehende Versorgungsschächte habe sich der Rauch in einem weiteren Hausaufgang ausgebreitet, so dass zwei Aufgänge evakuiert wurden. Auf Grund der Anzahl der Personen, die ...

