Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flucht vor Verkehrskontrolle mündet in gleich mehreren Ermittlungsverfahren

Schwerin (ots)

Ein 36-jähriger PKW-Fahrer muss sich im Nachgang einer Verfolgungsjagd mit der Polizei Schwerin nun gleich mehreren Ermittlungsverfahren stellen. Ausgangspunkt der Verfolgung sei laut vorliegenden Informationen eine allgemeine Verkehrskontrolle gewesen.

Gegen 02:10 Uhr der zurückliegenden Nacht beabsichtigten die Beamten den PKW in der Ziolkowskistraße in Schwerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer hätte jedoch sofort beschleunigt und versucht sich von den Polizeikräften zu entfernen. Hierbei überfuhr der Tatverdächtige mehrere Verkehrspoller. Nach mehreren Minuten der Verfolgung sei der in Schwerin wohnhafte Fahrer schließlich aus dem Fahrzeug gestiegen, um im Weiteren zu Fuß zu flüchten. Den Polizisten gelang es jedoch den Mann einzuholen und trotz geleistetem Widerstand festzusetzen. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben hierbei unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergründete sich schließlich die mutmaßliche Motivlage des Flüchtigen - der 36-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem schien er den PKW unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht - 1,44 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell