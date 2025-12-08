Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Evakuierung von zwei Hausaufgängen nach Kellererbrand im Mehrfamilienhaus

Rostock (ots)

Am 08.12.2025 gegen 19:10 Uhr kam es zu einem Feuer in der Joliot-Curie-Allee in Rostock/Toitenwinkel. Ersten Erkenntnissen nach hat es in einem Kellerabteil gebrannt. Durch bestehende Versorgungsschächte habe sich der Rauch in einem weiteren Hausaufgang ausgebreitet, so dass zwei Aufgänge evakuiert wurden. Auf Grund der Anzahl der Personen, die medizinisch begutachtet werden mussten, setzte das Brandschutz und Rettungsamt Rostock mehrere Rettungs- und Notarztwagen ein. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, wobei sich inzwischen noch eine in stationärer Behandlung im Krankenhaus befindet. Für die Dauer des Einsatzes wurde ein Wärmebus bereitgestellt. Die 50 Kameraden der Feuerwehren löschten das Feuer und unterstützten bei den Maßnahmen. Nach einer intensiven Lüftung konnten die Bewohner teilweise in ihre Wohnungen zurückkehren. Für alle anderen Personen wurden anderweitige Unterkünfte organisiert. Der Keller als Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Klärung der Brandursache soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell