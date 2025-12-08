PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Evakuierung von zwei Hausaufgängen nach Kellererbrand im Mehrfamilienhaus

Rostock (ots)

Am 08.12.2025 gegen 19:10 Uhr kam es zu einem Feuer in der 
Joliot-Curie-Allee in Rostock/Toitenwinkel. Ersten Erkenntnissen nach
hat es in einem Kellerabteil gebrannt. Durch bestehende 
Versorgungsschächte habe sich der Rauch in einem weiteren Hausaufgang
ausgebreitet, so dass zwei Aufgänge evakuiert wurden. Auf Grund der 
Anzahl der Personen, die medizinisch begutachtet werden mussten, 
setzte das Brandschutz und Rettungsamt Rostock mehrere Rettungs- und 
Notarztwagen ein. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, wobei sich
inzwischen noch eine in stationärer Behandlung im Krankenhaus 
befindet. Für die Dauer des Einsatzes wurde ein Wärmebus 
bereitgestellt. Die 50 Kameraden der Feuerwehren löschten das Feuer 
und unterstützten bei den Maßnahmen. Nach einer intensiven Lüftung 
konnten die Bewohner teilweise in ihre Wohnungen zurückkehren. Für 
alle anderen Personen wurden anderweitige Unterkünfte organisiert. 
Der Keller als Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Klärung der 
Brandursache soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die 
Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zur Höhe des
Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.  

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

