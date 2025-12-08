PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dachs nimmt Spruch wörtlich und löst Polizeieinsatz aus

POL-HRO: Dachs nimmt Spruch wörtlich und löst Polizeieinsatz aus
  • Bild-Infos
  • Download

Leezen (ots)

Man sollte seine Nase nicht überall reinstecken- das hat ein neugieriger Dachs in Leezen am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Am Nikolaustag hat ein Dachs den Spruch etwas zu wörtlich genommen und lief gegen Mittag mit einem augenscheinlichen Blumentopf auf dem Kopf umher. Zur Mittagszeit war das Tier besorgten Anwohnern aufgefallen, als es ziellos über ein Feld bei Leezen irrte. Die eingesetzten Polizisten konnten das Tier auf dem Feld aufgreifen und es aus seiner misslichen Lage befreien. Der Dachs konnte anschließend ohne Verletzungen seinen Weg fortsetzen.

Ob das Raubtier letztlich in den Genuss seines Nikolausschmauses kam, haben die eingesetzten Kollegen leider nicht mehr in Erfahrung bringen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren