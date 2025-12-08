Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht an Bützower Tankstelle

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall in der Tarnower Chaussee in Bützow. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem Ford Galaxy das dortige Tankstellengelände und stieß aus bislang ungeklärter Ursache im rückwärtigen Bereich des Geländes frontal mit einer Staubsaugeranlage zusammen. Laut Zeugenaussagen stieg der männliche Fahrzeugführer daraufhin aus dem Ford aus und entfernte sich fußläufig. Derweil soll sich der vorherige Beifahrer des Ford nun auf den Fahrersitz gesetzt haben und mit dem Fahrzeug von dem Gelände gefahren sein. Die alarmierte Polizei konnte das Unfallfahrzeug sowie die Fahrzeuginsassen zunächst nicht mehr antreffen.

Gegen 18:50 Uhr meldete sich dann ein ortsansässiger Sicherheitsdienst bei der Bützower Polizei aufgrund eines verdächtigen Fahrzeuges, welches sich auf einem Firmengelände in der Tarnower Chaussee befinde. Bei dem besagten Fahrzeug handelte es sich nach erfolgter Überprüfung um den zuvor aufgefallenen Ford. Auch in diesem Fall entfernte sich der Fahrzeugführer zunächst fußläufig vom PKW, konnte aber kurz darauf in unmittelbarer Nähe durch die eingesetzten Polizisten angetroffen und befragt werden. Hierbei konnte sich ein 27-jähriger Rumäne ausweisen, der offenbar stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass es sich bei ihm um den ursprünglichen Beifahrer des Unfallfahrzeuges handelte, der laut eigener Aussage im Anschluss selbst mit dem Fahrzeug von dem Tankstellengelände fuhr. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde bei dem Rumänen daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem sei er auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Die Kriminalpolizei wertet nun vorhandenes Videomaterial aus und führt die weiteren Ermittlungen, um u.a. den noch flüchtigen Fahrzeugführer zu identifizieren. Der entstandene Sachschaden an der Tankstelle wird auf circa 500EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell