Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem TSV Alemannia Aachen

Rostock (ots)

Am heutigen Sonntag fand im Rostocker Ostseestadion die Drittliga-Partie zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Alemannia Aachen statt. Die vor rund 20.400 Zuschauern ausgetragene Partie war zuvor als Problemspiel eingestuft worden.

Die An- und Abreise der rund 550 Gästefans aus Aachen verliefen ohne Vorkommnisse.

Sowohl im Vorfeld des Spiels im Bereich Hans-Sachs-Allee als auch während der Partie zündeten Anhänger der Heimmannschaft vereinzelt Pyrotechnik. Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz auf.

Insgesamt waren zur Absicherung des Spiels rund 530 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgt auf Basis der um 20:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell