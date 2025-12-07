Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der L11

Jürgenshagen (ots)

Am 07.12.2025 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Der 79-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die L 11 aus Kröpelin kommend in Richtung Bützow. An der Anschlussstelle zur BAB 20 ordnete sich das Fahrzeug auf den Linksabbiegestreifen ein und beabsichtigte auf die Autobahn in Richtung Lübeck zu fahren. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW Touran und stiess mit diesem frontal zusammen. Beide Fahrzeuge drehten sich, wobei es zu einer weiteren Kollision des VW Golf mit einem nachfolgenden PKW Mercedes kam. Der VW Touran prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer des VW Golf und seine 70-jährige Mitfahrerin sowie der 57-jährige Fahrer des VW Touran wurden leicht verletzt. Beide VW`s waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurden die Freiwilligen Feuerwehren Jürgenshagen und Satow alarmiert. Bis 15:30 Uhr kam es auf der L 11 wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu Behinderungen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Straße der Demokratie 1 18196 Waldeck

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell