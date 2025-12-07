PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der L11

Jürgenshagen (ots)

Am 07.12.2025 ereignete sich gegen 09:30 Uhr  ein Verkehrsunfall mit 
drei Verletzten.

Der 79-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die L 11 aus Kröpelin 
kommend in Richtung Bützow. An der Anschlussstelle zur BAB 20 ordnete
sich das Fahrzeug auf den Linksabbiegestreifen ein und beabsichtigte 
auf die Autobahn in Richtung Lübeck zu fahren. 

Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden  VW Touran 
und stiess mit diesem frontal zusammen. Beide Fahrzeuge drehten sich,
wobei es zu einer weiteren Kollision des VW Golf mit einem 
nachfolgenden PKW Mercedes kam. Der VW Touran prallte gegen ein 
Verkehrszeichen.

Der Fahrzeugführer des VW Golf und seine 70-jährige Mitfahrerin sowie
der 57-jährige Fahrer des VW Touran wurden leicht verletzt. Beide 
VW`s waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 
Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurden die Freiwilligen 
Feuerwehren Jürgenshagen und Satow alarmiert. Bis 15:30 Uhr kam es 
auf der L 11 wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu Behinderungen.

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Straße der Demokratie 1
18196 Waldeck

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

