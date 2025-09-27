Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 26. September 2025

Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24h insgesamt 238 Mal alarmiert. In 65 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich vier Mal angefordert. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte 165 qualifizierte Krankentransporte durch.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden wurde im selben Zeitraum zu acht Brandeinsätzen gerufen. 16 Einsätze entfielen auf technische Hilfeleistungen, wie die Unterstützung bei Verkehrsunfällen, die Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel oder Tragehilfen für den Rettungsdienst.

Qualmender Transporter

26. September 2025, 19:11 - 21:09 Uhr

Wo: Wächterstraße, Mickten

Gegen 19:11 Uhr erreichte die Integrierte Regionalleitstelle die Meldung über eine Rauchentwicklung aus einem abgestellten Transporter. Der Brandgeruch war deutlich wahrnehmbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen weiße Rauchgase aus dem Fahrzeug. Der Fahrerraum war bereits verraucht und wies Rußspuren auf. Da von einem beginnenden Fahrzeugbrand ausgegangen werden musste, wurde umgehend ein Löschangriff vorbereitet und die Einsatzstelle abgesperrt.

Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang zum Fahrzeug, indem die Seitenscheibe eingeschlagen und die Heckklappe geöffnet wurde. Im Laderaum konnte eine starke Verrauchung festgestellt werden, allerdings ohne offene Flammenbildung. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden erhöhte Temperaturen ausgeschlossen. Nach Rücksprache mit der Polizei konnte der Fahrer des Firmenfahrzeugs ermittelt und an die Einsatzstelle gerufen werden. Beim Ausräumen des Transporters stellte sich ein verschmorter Akku eines Akkuschraubers als Ursache der Rauchentwicklung heraus. Dieser wurde zur Sicherheit in einem Wasserbehälter gekühlt, weitere Brandreste mit einer Kübelspritze abgelöscht.

Verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Feuerwehr Dresden endete nach den Nachlöscharbeiten sowie der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau.

Mehrere Containerbrände in der Dresdner Neustadt innerhalb kurzer Zeit

Wann? 27. September 2025, seit 00:55 Uhr

Wo: Dresden-Neustadt

In der Nacht zum Sonnabend kam es in der Dresdner Neustadt innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Bränden von Abfallcontainern. Der erste Einsatz wurde der Feuerwehr Dresden gegen 00:55 Uhr gemeldet. Auf der Louisenstraße, Ecke Görlitzer Straße, brannte der Inhalt eines Sperrmüllcontainers. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 rasch gelöscht werden. Zum Einsatz kam ein C-Rohr, etwa 200 Liter Wasser wurden abgegeben. Da es sich um einen Stahlcontainer handelte, entstand kein weiterer Sachschaden.

Nur wenige Minuten nach Abschluss der Löschmaßnahmen, um 01:35 Uhr, folgte der nächste Alarm: Auf der Seifhennersdorfer Straße brannte der Inhalt eines Papiercontainers. Auch hier griff die Feuerwehr schnell ein. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mittels C-Rohr, rund 300 Liter Wasser wurden eingesetzt. Schäden an Gebäuden oder Fahrzeugen entstanden nicht.

Um 02:25 Uhr ging es für die sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt auf den Bischofsweg. Hier brannten zwei Müllcontainer auf dem Gelände des Alaunparks. Mit einem Strahlrohr brachte ein Trupp unter Atemschutz die Flammen unter Kontrolle und löschte das Feuer. Auch hier gab es keine Verletzten.

Aktuell sind die Einsatzkräfte noch an der Löwenstraße im Einsatz. Dort soll Unrat im Bereich einer Baustelle brennen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

