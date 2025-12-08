Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW landet auf dem Dach - Fahrer leicht verletzt

Malliß (ots)

In der Nacht zu Montag ist bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Malk Göhren und Malliß ein Autofahrer leicht verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der 30-jährige Fahrzeugführer gegen 02:15 Uhr ohne Fremdeinwirkung mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die gesamte Fahrzeugfront stark deformiert und das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 30-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrbereiten PKW bergen - insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Hinweise auf eine Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrers konnten nicht festgestellt werden.

