PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW landet auf dem Dach - Fahrer leicht verletzt

POL-HRO: PKW landet auf dem Dach - Fahrer leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Malliß (ots)

In der Nacht zu Montag ist bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Malk Göhren und Malliß ein Autofahrer leicht verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der 30-jährige Fahrzeugführer gegen 02:15 Uhr ohne Fremdeinwirkung mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die gesamte Fahrzeugfront stark deformiert und das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 30-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrbereiten PKW bergen - insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Hinweise auf eine Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrers konnten nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:17

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht an Bützower Tankstelle

    Bützow/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend kam es zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall in der Tarnower Chaussee in Bützow. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem Ford Galaxy das dortige Tankstellengelände und stieß aus bislang ungeklärter Ursache im rückwärtigen Bereich des Geländes frontal mit einer Staubsaugeranlage zusammen. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 17:00

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der L11

    Jürgenshagen (ots) - Am 07.12.2025 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Der 79-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die L 11 aus Kröpelin kommend in Richtung Bützow. An der Anschlussstelle zur BAB 20 ordnete sich das Fahrzeug auf den Linksabbiegestreifen ein und beabsichtigte auf die Autobahn in Richtung Lübeck zu fahren. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren