Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Gemeindezentrum in Dobbertin

Dobbertin (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter in das Gemeindezentrum in Dobbertin eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Laut vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen sollen die bislang noch unbekannten Täter sich gewaltsam über eine Fensterscheibe Zutritt zum Gebäude im Parkweg verschafft haben. Im weiteren Verlauf entwendeten die Unbekannten Bargeld aus verschiedenen Kassenbehältnissen. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat, die sich zwischen Sonntagabend 17:00 Uhr und Montagvormittag 10:40 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Plau (038735 837-0) entgegen.

