Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - E-Scooter am Bahnhof entwendet

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 14:50 Uhr bis 19:10 Uhr kam es in der Straße Am Bahnhof zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen verschlossenen E-Scooter der Marke Xiaomi. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

