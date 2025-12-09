Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Verletzte nach Unfall auf B 392

Crivitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 392 zwischen Crivitz und Wessin sind in den Mittagsstunden am Montag drei Personen verletzt worden.

Dabei soll nach ersten Erkenntnissen gegen 13.00 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache ein 31-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Wessin kommend auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der weiteren Folge sei der VW dann mit der linken Fahrzeugseite des im Gegenverkehr befindlichen Ford Transits (Krankenfahrdienst) kollidiert. Der VW kam nach dem Zusammenstoß im linken Straßengraben zum Stillstand. Der Ford des Krankenfahrdienstes geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam rechtsseitig neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der 44-jährige Fahrer sowie der 55-jährige Mitfahrer des verunfallten Fahrzeugs vom Krankenfahrdienst wurden hierbei leicht verletzt und wollten sich eigenständig in ambulante Behandlung begeben. Eine ältere Dame, die sich als Patientin im Fahrzeug befand, blieb unverletzt und wurde anschließend von einem anderen Krankenfahrdienst weiterbefördert. Der VW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 17.000 Euro. Die Kameraden der Feuerwehr Crivitz kamen zum Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe fachgerecht zu beseitigen. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B392 für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

