PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Kühlauflieger in Bentwisch - Polizei sucht Zeugen und bittet um Überprüfung privater Videoaufzeichnungen

Bentwisch (Landkreis Rostock) (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es zu einer Komplettentwendung eines Kühlaufliegers in einem Gewerbegebiet in der Bentwischer Hansestraße. Demnach war der noch unbeladene, speziell isolierte Sattelauflieger auf einem Parkplatz im Bereich einer Warenannahme abgestellt und wurde durch bislang unbekannte Personen entwendet. Die Tatzeit wird aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse vom Sonntag, dem 07.12.2025 um 22:16 Uhr bis zum Montag, den 08.12.2025 um 14:30 Uhr eingegrenzt.

Bei dem entwendeten Sattelauflieger handelt es sich um einen weißen Kühlauflieger mit einem auffälligen gelben Aufdruck und blauer Aufschrift "FLEETLOOP" sowie "MIET ME IN A MINUTE". Der Wert des Aufliegers betrug etwa 60.000EUR.

Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Sattelaufliegers geben können. Erwähnenswert wäre in diesem Kontext zudem, dass für das Entwenden des Aufliegers auch eine entsprechende Zugmaschine benötigt wurde. Eventuell konnte ein derartiges Fahrzeug in dem Bereich zu der Tatzeit beobachtet werden. Weiterhin werden ortsansässige Firmen und Anwohner um die Überprüfung vorhandener Videoaufzeichnungen aus dem betreffenden Zeitraum gebeten, die möglicherweise das Umfeld des Tatortes oder entsprechende Zuwegungen aufgezeichnet haben könnten. Sollten etwaig relevante Aufnahmen festgestellt werden, bittet die Polizei diese zur Unterstützung der Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rostock unter der Rufnummer 0381 4916-1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 11:14

    POL-HRO: Drei Verletzte nach Unfall auf B 392

    Crivitz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 392 zwischen Crivitz und Wessin sind in den Mittagsstunden am Montag drei Personen verletzt worden. Dabei soll nach ersten Erkenntnissen gegen 13.00 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache ein 31-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Wessin kommend auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der weiteren Folge sei der VW dann mit der linken Fahrzeugseite des im Gegenverkehr ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:13

    POL-HRO: Flucht vor Verkehrskontrolle mündet in gleich mehreren Ermittlungsverfahren

    Schwerin (ots) - Ein 36-jähriger PKW-Fahrer muss sich im Nachgang einer Verfolgungsjagd mit der Polizei Schwerin nun gleich mehreren Ermittlungsverfahren stellen. Ausgangspunkt der Verfolgung sei laut vorliegenden Informationen eine allgemeine Verkehrskontrolle gewesen. Gegen 02:10 Uhr der zurückliegenden Nacht ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:52

    POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Schwerin

    Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es gestern Abend in der Hegelstraße in Schwerin/Mueßer Holz zu einem Brand einer Dachgeschosswohnung gekommen ist. Laut vorliegenden Angaben hätte sich der Feuer gegen 21:05 Uhr während der Essenszubereitung im Bereich der Küche entfacht. Die genauen Hintergründe der Brandentstehung sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht abschließend geklärt und daher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren