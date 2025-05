LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Mühlhausen (ots) - Gegen 15 Uhr meldete sich am Dienstag der Besitzer einer Garage bei den Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. Bislang unbekannte Täter hatten ein Schloss einer Garage am Schlotheimer Ring auf unbekannte Weise aufgebrochen, scheiterten dann aber in der Folge beim Eindringen. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 03631/4510 in Mühlhausen zu melden. Aktenzeichen: 0115173 Rückfragen bitte an: ...

