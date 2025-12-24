Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter beschädigen Terrassentür

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (23. Dezember 2025) kam es zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Adolf-Tibus-Straße in Emmerich zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und beschädigten dort die Terrassentür. Im Haus durchsuchten die Täter schließlich mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann aktuelle noch keine Angabe gemacht werden.

Hinweise bitte unter 02822 7830 an die Kripo Emmerich. (pp)

