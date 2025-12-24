PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Eingangstür eines Ladenlokals in der Innenstadt beschädigt: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es gegen 03:00 Uhr an der Örtlichkeit "Große Straße" in Kleve zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür eines Ladenlokals (u.a. Verkauf von Tabakwaren) und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchten die Täter und entfernten sich anschließend mit einem Pkw (nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen handelte es sich dabei um einen hellen Mercedes) in Richtung eines Ladenlokals einer Warenhauskette von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Ein unbeteiligter Zeuge konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

   - schlanke Figur
   - maskiert
   - schwarz gekleidet
   - Jogginghose
   - dunkel gekleidet

Täter 2:

   - schlanke Figur
   - maskiert
   - schwarz gekleidet

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

