POL-KLE: Weeze - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo sucht Zeugen
Weeze (ots)
Im Zeitraum von Samstag (20. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (23. Dezember 2025), 11:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Alte Zollstraße" in Weeze zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, drangen in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Zu einer potenziellen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.
Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt unter 02823 1080 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell