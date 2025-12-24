Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo sucht Zeugen

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (20. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (23. Dezember 2025), 11:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Alte Zollstraße" in Weeze zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, drangen in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Zu einer potenziellen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt unter 02823 1080 entgegen. (pp)

