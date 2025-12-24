PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo sucht Zeugen

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (20. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (23. Dezember 2025), 11:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Alte Zollstraße" in Weeze zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, drangen in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Zu einer potenziellen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren