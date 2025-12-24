PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Liebgewonnene Tradition: Landrat Christoph Gerwers besucht Polizeidienststelle

POL-KLE: Kreis Kleve - Liebgewonnene Tradition: Landrat Christoph Gerwers besucht Polizeidienststelle
Kreis Kleve (ots)

Nach seinen Besuchen in Goch, Kleve und Kevelaer in den Jahren zuvor, war Landrat Christoph Gerwers am heutigen Mittwoch (24. Dezember 2025) in Emmerich zu Besuch. Dabei kam er mit den eingesetzten Beamtinnen und Beamten in einen persönlichen Austausch und erhielt Einblicke in den polizeilichen Alltag rund um die anstehenden Weihnachtsfeiertage. Herr Gerwers bedankte sich bei den Beamtinnen und Beamten in Emmerich, stellvertretend für alle Mitarbeitenden der Kreispolizeibehörde Kleve, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und wünschte, trotz der dienstlichen Verpflichtungen, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Begleitet wurde der Landrat vom Abteilungsleiter Polizei Uwe Lottmann und weiteren Führungskräften der KPB Kleve. (pp)

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 09:17

    POL-KLE: Weeze - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo sucht Zeugen

    Weeze (ots) - Im Zeitraum von Samstag (20. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (23. Dezember 2025), 11:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Alte Zollstraße" in Weeze zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, drangen in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Zu einer potenziellen Tatbeute können ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 09:17

    POL-KLE: Geldern - Scheibe eines Einfamilienhauses eingeworfen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Geldern-Veert (ots) - Am Dienstag (23. Dezember 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr am Steenhalensweg in Geldern zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und warfen dort ein Fenster des Hauses ein. Nachdem sich der oder die Täter Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchsuchten diese ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 09:16

    POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter beschädigen Terrassentür

    Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am Dienstag (23. Dezember 2025) kam es zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Adolf-Tibus-Straße in Emmerich zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und beschädigten dort die Terrassentür. Im Haus durchsuchten die Täter schließlich mehrere Räume und ...

    mehr
