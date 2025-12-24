Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Liebgewonnene Tradition: Landrat Christoph Gerwers besucht Polizeidienststelle

Kreis Kleve (ots)

Nach seinen Besuchen in Goch, Kleve und Kevelaer in den Jahren zuvor, war Landrat Christoph Gerwers am heutigen Mittwoch (24. Dezember 2025) in Emmerich zu Besuch. Dabei kam er mit den eingesetzten Beamtinnen und Beamten in einen persönlichen Austausch und erhielt Einblicke in den polizeilichen Alltag rund um die anstehenden Weihnachtsfeiertage. Herr Gerwers bedankte sich bei den Beamtinnen und Beamten in Emmerich, stellvertretend für alle Mitarbeitenden der Kreispolizeibehörde Kleve, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und wünschte, trotz der dienstlichen Verpflichtungen, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Begleitet wurde der Landrat vom Abteilungsleiter Polizei Uwe Lottmann und weiteren Führungskräften der KPB Kleve. (pp)

