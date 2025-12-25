POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus
Bargeld und Schmuck gestohlen
Emmerich (ots)
An Heiligabend (24. Dezember 2025) zwischen 17:50 und 20:45 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Duisburger Straße verschafft, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Danach flüchteten sie. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)
