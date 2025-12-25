PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus
Bargeld und Schmuck gestohlen

Emmerich (ots)

An Heiligabend (24. Dezember 2025) zwischen 17:50 und 20:45 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Duisburger Straße verschafft, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Danach flüchteten sie. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

