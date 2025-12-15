POL-HS: Einbruch in Firmengebäude
Erkelenz-Granterath (ots)
Unbekannte drangen an der Straßburger Allee gewaltsam in ein Firmengebäude ein. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie allerdings keine Beute. Die Tat ereignete sich bereits letzte Woche Mittwoch (10. Dezember) zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens.
