Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Haus und Wohnung

Übach-Palenberg-Übach/-Palenberg (ots)

Einbrecher drangen in der Robert-Koch-Straße zwischen dem 11. Dezember (Donnerstag), 20 Uhr, und dem 13. Dezember (Samstag), 12 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Sie entkamen ersten Erkenntnissen zufolge unerkannt mit mehreren Werkzeugen. Auf der Carolus-Magnus-Allee war am Freitag (12. Dezember) zwischen 14.30 Uhr und 19.40 Uhr eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses das Ziel von unbekannten Tätern. Dort gingen sie allerdings leer aus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

