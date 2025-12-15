PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbrüche

Heinsberg-Kirchhoven/-Aphoven (ots)

Am Samstag (13. Dezember) kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr brachen unbekannte Täter auf dem Kirchhovener Pleiweg in ein Einfamilienhaus ein und entkamen mit Bargeld und einem Goldring. Auf der Talstraße, dort lag die Tatzeit zwischen 18.15 Uhr und 21.15 Uhr, verschafften sich Einbrecher ebenfalls mit Gewalt Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie ein Sparbuch.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

