POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Wegberg-Beeck (ots)
In der Fronhofstraße gelangten Einbrecher zwischen dem 8. Dezember (Montag), 8 Uhr, und dem 10. Dezember (Mittwoch), 16 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute.
