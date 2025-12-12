POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

KPB Heinsberg (ots) - Am 11.12.2025 gegen 16:15 Uhr kam es auf der L19 in Fahrtrichtung Erkelenz unmittelbar vor dem Kreisverkehr zur Xantener Allee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrzeugführerin eines PKWs übersah ein Hindernis auf der Fahrbahn (Fahrbahnabgrenzung aus Beton) und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt, der Pkw wurde beschädigt und ...

