POL-HS: Einbruch in Turnhalle
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Martin-Luther-Straße gewaltsam in die Turnhalle der dortigen Grundschule ein und entwendeten ersten Ermittlungen zufolge Werkzeuge, Maschinen und Kupferkabel. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag (10. Dezember), 17 Uhr, und Donnerstagmorgen (11. Dezember), 6.30 Uhr.
