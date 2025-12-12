POL-HS: Einbruch in Bürogebäude
Heinsberg (ots)
Zwischen dem 10. Dezember (Mittwoch), 16 Uhr, und dem 11. Dezember (Donnerstag), 7 Uhr, verschafften sich Einbrecher in der Rudolf-Diesel-Straße gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude und durchsuchten zwei Büroräume. Ob sie etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
