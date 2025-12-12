PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

Heinsberg (ots)

Zwischen dem 10. Dezember (Mittwoch), 16 Uhr, und dem 11. Dezember (Donnerstag), 7 Uhr, verschafften sich Einbrecher in der Rudolf-Diesel-Straße gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude und durchsuchten zwei Büroräume. Ob sie etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 18:30

    POL-HS: Erkelenz - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    KPB Heinsberg (ots) - Am 11.12.2025 gegen 16:15 Uhr kam es auf der L19 in Fahrtrichtung Erkelenz unmittelbar vor dem Kreisverkehr zur Xantener Allee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrzeugführerin eines PKWs übersah ein Hindernis auf der Fahrbahn (Fahrbahnabgrenzung aus Beton) und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt, der Pkw wurde beschädigt und ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Münzgeld aus Auto gestohlen

    Hückelhoven-Baal (ots) - Auf einem PR-Parkplatz an der Bahnstraße schlugen Unbekannte am Mittwoch (10. Dezember) zwischen 5 Uhr und 15 Uhr an einem Auto eine Seitenscheibe ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrzeuginnenraum Münzgeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Putzhilfe entkommt mit Bargeld und Schmuck / Zeugensuche

    Wegberg-Flassenberg (ots) - Auf Grund einer Zeitungsannonce, in der eine zuverlässige Putzhilfe gesucht wurde, meldete sich eine Frau telefonisch bei einem Wegberger Ehepaar. Am Dienstag (9. Dezember) stellte sich die Unbekannte dann gegen 14 Uhr persönlich vor und man vereinbarte für den Folgetag einen Termin zur Probearbeit. Gegen 10.15 Uhr erschien die Putzhilfe dann auch. Als sie gegen 11 Uhr das Haus wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren