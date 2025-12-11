Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erkelenz - Verkehrsunfall mit Personenschaden

KPB Heinsberg (ots)

Am 11.12.2025 gegen 16:15 Uhr kam es auf der L19 in Fahrtrichtung Erkelenz unmittelbar vor dem Kreisverkehr zur Xantener Allee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrzeugführerin eines PKWs übersah ein Hindernis auf der Fahrbahn (Fahrbahnabgrenzung aus Beton) und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt, der Pkw wurde beschädigt und Betriebsmittel liefen auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr erschien vor Ort und streute diese ab, zusätzlich musste aber eine Spezialfirma zur Reinigung des Fahrbahnbelages informiert werden. Die Fahrbahn wurde für ca. zwei Stunden gesperrt.

