POL-HS: In Pfarrheim eingebrochen
Heinsberg-Oberbruch (ots)
In der Mittelstraße gelangten Einbrecher zwischen dem 12. Dezember (Freitag), 16 Uhr, und dem 14. Dezember (Sonntag), 12.10 Uhr, in einen Büroraum des Pfarrheims der katholischen Kirchengemeinde St. Aloysius. Sie durchsuchten das Büro nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
