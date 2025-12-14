PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Übach-Palenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

KPB Heinsberg (ots)

Am 14.12.2025 gegen 17:05 Uhr kam es in Übach-Palenberg auf der Kreuzung Roermonder Straße / Friedrich-Ebert-Straße durch Missachtung der Vorfahrt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Durch den Verkehrsunfall wurde ein Fahrzeuginsasse leicht verletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Feuerwehr erschien vor Ort und streute auslaufende Betriebsflüssigkeiten ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 1,5 Std.) blieb die genannte Kreuzung gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

