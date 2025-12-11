Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (404/2025) Hoher Sachschaden an Gewerbezaun: Ermittlungen wegen Unfallflucht in Lutterberg

Göttingen (ots)

STAUFENBERG (ab) - Am Donnerstagvormittag (27.11.25) wurde an einem Gewerbegrundstück an der Göttinger Straße im Staufenberger Ortsteil Lutterberg (Landkreis Göttingen) ein massiv beschädigter Metallzaun festgestellt. Das Gelände ist durch einen davorliegenden Graben von der Straße getrennt.

Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme zeigte sich, dass mindestens drei Zaunfelder sowie möglicherweise auch Teile der Betonfundamente durch einen Zusammenstoß erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Am Seitenstreifen der Göttinger Straße war deutlich erkennbar, dass ein größeres Fahrzeug den Bereich befahren und anschließend in den Graben sowie gegen den Zaun geraten war.

Vor Ort blieben mehrere abgerissene Plastikteile sowie ein Reflektor zurück, die mutmaßlich von einem Unterfahrschutz eines Lkw stammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der unbekannte Fahrer im Zusammenhang mit der Vollsperrung der A 7 an der Anschlussstelle Lutterberg von der Autobahn abgeleitet worden sein, sich verfahren und beim Wenden rückwärts in den Graben gefahren sein. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeistation Staufenberg haben ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und suchen nun nach Zeugen, die am Donnerstag, 27.11.2025, im Zeitraum zwischen 10:00 und 12:30 Uhr im Bereich der Göttinger Straße, insbesondere in Höhe der Einmündung Drei-Meister-Straße, Beobachtungen zu einem rangierenden oder wendenden Lkw oder Sattelzug gemacht haben.

Hinweisgebend könnten auch Fahrzeuge sein, bei denen seitlich oder am Unterfahrschutz Reflektoren oder Verkleidungsteile fehlen. Zudem werden Verkehrsteilnehmende gebeten, die aufgrund der Sperrung der A7 eine Ausweichroute nutzten und entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 05543/303310 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

