Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (402/2025) Hann. Münden - Polizeikommissariat aufgrund technischer Störung derzeit telefonisch nicht erreichbar

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (ab) - Aufgrund einer unerwarteten technischen Störung ist das Polizeikommissariat in Hann. Münden derzeit telefonisch nicht erreichbar. Techniker arbeiten bereits mit Hochdruck an der Behebung des Problems.

Für Bürgerinnen und Bürger entstehen durch die Störung keine Einschränkungen bei Notfällen. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

Sobald die Erreichbarkeit wiederhergestellt ist, wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

