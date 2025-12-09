Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (401/2025) Nach versuchtem Cargo-Ladungsdiebstahl auf dem Rasthof Lutterberg mit anschließender Festnahme - Tatverdächtige sitzen in U-Haft

Göttingen (ots)

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Im Zusammenhang mit einem versuchten LKW-Ladungsdiebstahl auf dem Autohof Lutterberg (Landkreis Göttingen) vergangene Freitagnacht (05.12.25, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6173507) hat der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen noch am Freitag U-Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige wegen Verdunklungsgefahr erlassen. Die Festgenommenen wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ein Zeuge hatte die Männer Freitagnacht vermutlich bei der weiteren Tatausführung gestört, woraufhin sie mit einem Kleintransporter flüchteten. Der 49-Jährige und sein ein Jahr älterer Komplize waren wenig später im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung von Beamten auf der Autobahn 7 in Höhe der Anschlussstelle Göttingen-Nord gestoppt und sodann festgenommen worden. In ihrem Kleintransporter stießen die Ermittler auf umfangreiches, mutmaßliches Beweismaterial, darunter Werkzeuge und Gerätschaften, wie sie aufgrund kriminalistischer Erfahrung bei der Begehung derartiger Taten regelmäßig zum Einsatz kommen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Zweite Festnahme innerhalb von vier Wochen

Die erfolgreiche Festnahme Freitagnacht ist bereits die zweite im Kontext "Cargo-Diebstähle" mit Tatort Autohof Lutterberg innerhalb von vier Wochen.

Erst in der Nacht des 7. November hatten Beamte einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen nahe des Rasthofes ebenfalls im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ergriffen. Den entscheidenden Hinweis gab seinerzeit ein aufmerksamer LKW-Fahrer. Auf der Ladefläche des Kleintransporters des tatverdächtigen Mannes waren Ermittler auf 35 Kartons mit Elektrogeräten, überwiegend Bildschirme und Fernseher, mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 10.000 Euro gestoßen. Der Fund konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen noch in der Nacht einem auf dem Autohof stehenden tschechischen LKW zugeordnet werden. Der mutmaßliche 26 Jahre alte Ladungsdieb sitzt seitdem ebenfalls in U-Haft (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6164842).

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell