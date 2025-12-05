Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (399/2025) Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus Neuhof - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, OT Neuhof, Am Kranichteich 9 Zwischen Dienstag, 25.11.2025, 21:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 26.11.2025, 15:30 Uhr

BAD SACHSA/NEUHOF (ab) - Im Bad Sachsaer Ortsteil Neuhof ist in der Nacht auf Mittwoch in das örtliche Dorfgemeinschaftshaus eingebrochen worden. Ein Verantwortlicher des SSV Neuhof bemerkte am Mittwochnachmittag die beschädigte Eingangstür und verständigte daraufhin die Polizei.

Beim Betreten des Gebäudes stellten die Beamten fest, dass die Holztür des Eingangs mit Gewalt aufgebrochen worden war. Im Inneren waren sowohl im Aufenthaltsraum als auch in der Küche mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt worden. Trotz der sichtbaren Durchsuchung wurde nach bisherigem Stand nichts entwendet. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Zeugen, die in der Nacht zum 26. November im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses oder der Zuwegung Am Kranichteich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter 05524/963-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell