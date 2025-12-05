Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (397/2025) Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Diebstahl von Lkw-Ladung am Autohof Lutterberg festgenommen - Polizei bittet weitere mögliche Geschädigte um Hinweise

Göttingen (ots)

Staufenberg-Lutterberg / BAB 7 / Hann. Münden Freitagmorgen, 5. Dezember 2025, gegen 00.45 Uhr

STAUFENBERG / HANN. MÜNDEN (ab) - In der Nacht zu Freitag (05.12.2025) ist es am Autohof Lutterberg (Landkreis Göttingen) in der Triftstraße zu einem versuchten Diebstahl aus einem Sattelauflieger gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 00:45 Uhr dunkel gekleidete Männer, die die Plombe eines Aufliegers durchtrennten und offenbar versuchten, das Vorhängeschloss des Aufbaus zu entfernen. Als der Zeuge die Täter störte, flüchteten diese in einen in Tatortnähe abgestellten polnischen Kleintransporter und fuhren in Richtung der Autobahn 7 davon.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten wenig später zum Erfolg: Eine Streifenwagenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes der Autobahnpolizei konnte einen passenden Kleintransporter auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden feststellen. Er wurde an der Anschlussstelle Göttingen-Nord angehalten und zur weiteren Kontrolle auf das Gelände des ESD BAB in Göttingen geleitet. Die beiden Insassen, Männer im Alter von 49 und 50 Jahren mit Wohnsitzbezug Belarus, wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug stellten die Beamten umfangreiche mutmaßliche Tatmittel sicher, darunter Werkzeuge und Gerätschaften, die typischerweise bei Aufbrüchen von Lkw-Ladeflächen verwendet werden.

Am betroffenen, rumänischen Sattelzug, der mit elektronischen Geräten beladen war, wurden frische Beschädigungen sowie Spuren festgestellt, die auf Schneid- bzw. Brennarbeiten hindeuten. Entwendungsschaden entstand nach derzeitigem Stand nicht.

Die weiteren Ermittlungen - auch zu möglichen Tatzusammenhängen - dauern an. Die beiden Beschuldigten werden zur Stunde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Eine Entscheidung über die Anordnung von Untersuchungshaft steht noch aus.

Da in der Vergangenheit am Autohof Lutterberg und vergleichbaren Örtlichkeiten wiederholt Ladungsdiebstähle verübt wurden, prüft die Polizei, ob weitere Auflieger oder Lkw in derselben Nacht oder in den Vortagen beschädigt worden sein könnten.

Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer, Transportunternehmen sowie weitere Personen, die an ihren Fahrzeugen frische Beschädigungen - insbesondere an Planen, Plomben oder Schlössern - festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

