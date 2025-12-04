Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (394/2025) Unbekannte dringen in Wohnhaus in Dransfeld ein - Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Dransfeld, Kurze Trift | Zeitraum zwischen dem 27. und 28. November 2025, 19.00-09.30 Uhr

DRANSFELD (ab) - In Dransfeld (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein Einfamilienhaus in der Kurzen Trift heimgesucht und mehrere Bereiche des Gebäudes durchsucht. Die Bewohner waren am Donnerstagabend nicht mehr im Haus und bemerkten den Einbruch erst am Freitagmorgen bei ihrer Rückkehr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter in Abwesenheit der Bewohner über den rückwärtigen Grundstücksbereich, mutmaßlich vom Buchenweg aus, an das Haus und hebelten dort ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie Behältnisse. Teilweise wurden hier auch weitere Türen gewaltsam geöffnet.

Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bislang steht lediglich fest, dass Bargeld in kleiner dreistelliger Höhe fehlt. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude mutmaßlich wieder über das aufgehebelte Fenster und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Hann. Münden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben - insbesondere im Bereich Kurze Trift, Lange Trift, Im Borne oder entlang des Buchenwegs - sich unter der Rufnummer 05541/9510 bei den Ermittlern zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell