POL-GÖ: (393/2025) Einbruch in Wohnhaus in Landwehrhagen - Polizei bittet um Hinweise

Gemeinde Staufenberg, OT Landwehrhagen, Schöne Aussicht Mittwochnachmittag, 03. Dezember 2025, zwischen 16.50 und 19.20 Uhr

STAUFENBERG / LANDWEHRHAGEN (ab) - Unbekannte Täter sind am Mittwochabend (03.12.2025) in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Straße Schöne Aussicht in Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) eingebrochen.

Als die Bewohner das Haus gegen 16.50 Uhr verlassen hatten, war alles unauffällig. Bei ihrer Rückkehr etwa zwei Stunden später fiel ihnen sofort die aufgebrochene Terrassentür und die durchwühlten Räume auf. Sie verständigten daraufhin die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld. Ob weitere Wertgegenstände fehlen, ist derzeit noch unklar. Spuren im Garten deuten darauf hin, dass die Täter das Grundstück vermutlich vom angrenzenden Feld aus betreten haben.

Zudem berichteten Anwohner, dass sie am frühen Abend unbekannte Personen mit Taschenlampen auf dem Feld gesehen haben, die möglicherweise Häuser in der Umgebung beobachteten. Ob diese Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Spurensicherung übernahm die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Göttingen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr im Bereich Schöne Aussicht, Kronenhofer Straße oder den angrenzenden Feldwegen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Dies gilt insbesondere für Hinweise zu auffälligen Personen, Fahrzeugen, Lichtschein oder Geräuschen sowie zu möglichen Fluchtwegen der Täter. Auch kleinere, zunächst unbedeutend wirkende Beobachtungen - etwa abgestellte Fahrzeuge, Hundeanschlagen oder kurzzeitig aufleuchtende Taschenlampen - können für die Ermittlungen relevant sein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

