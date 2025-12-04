Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (392/2025) Außenspiegel von geparktem Mercedes in Hedemünden abgefahren - Polizei sucht mutmaßlich blauen Skoda als Unfallfahrzeug

Göttingen (ots)

Hann. Münden-Hedemünden, Mündener Straße Donnerstag, 27. November 2025, zwischen 15.20 und 21.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - In Hedemünden ist am Donnerstagabend (27.11.2025) an einem in der Mündener Straße geparkten Mercedes C180 der linke Außenspiegel beschädigt worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Geschädigte hatte seinen Pkw bereits seit mehreren Tagen am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Nach eigenen Angaben war das Fahrzeug gegen 15:25 Uhr noch unbeschädigt. Als er am Abend gegen 21:37 Uhr zurückkehrte, stellte er den abgefahrenen Außenspiegel fest und verständigte die Polizei.

Am Unfallort fanden die eingesetzten Beamten einen vollständig abgebrochenen rechten Außenspiegel, der eindeutig dem unfallverursachenden Fahrzeug zugeordnet werden kann. Anhand sichtbarer Seriennummern handelt es sich um einen Außenspiegel eines blauen Skoda, mutmaßlich des Modells Fabia.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeikommissariats Hann. Münden gehen davon aus, dass der oder die unbekannte Fahrerin die Mündener Straße in Richtung Kreisel befuhr und beim Vorbeifahren den geparkten Mercedes touchierte. Ihrer Einschätzung nach dürfte der beschädigte Skoda zeitnah in einer Werkstatt vorgestellt worden sein, um den abgerissenen Außenspiegel reparieren zu lassen.

Werkstätten, die seit dem 27. November einen blauen Skoda mit entsprechendem Schaden angenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise von Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem blauen Skoda mit frischem Schaden am rechten Außenspiegel machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Tel. 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

