Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (391/2025) Unklare Lage nach Alarmauslösung in Volksbank - Unbekannte männliche Person flüchtet. Hinweise zu zurückgelassenem Fahrrad und Sackkarre erbeten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots)

Osterode, Sösepromenade 12 (Volksbank-Filiale) Freitagabend, 21. November 2025, gegen 22.45 Uhr

OSTERODE (ab) - Bereits Ende November kam es in den Abendstunden in der Volksbank-Filiale an der Sösepromenade in Osterode zu einer Alarmauslösung.

Eine Streifenwagenbesatzung traf wenige Minuten später am Ereignisort ein und bemerkte eine unbekannte männliche Person, die gerade das Gebäude verließ. Als der Mann den Streifenwagen erkannte, ergriff er sofort die Flucht und lief in Richtung Bahnhofstraße davon. Trotz der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, konnte der Mann nicht mehr gestellt werden.

Bei der anschließenden Überprüfung des Vorraums der Bank stellten die Beamten fest, dass ein Kontoauszugsdrucker aus seiner Halterung gelöst und offenbar mithilfe einer hölzernen Sackkarre bewegt worden war. Die Sackkarre wies an den Holzgriffen teilweise silbergraues und blaues Klebeband auf (FOTO). Vor dem Gebäude lag zudem ein Damenfahrrad auf dem Boden (FOTO). Beide Gegenstände wurden kriminaltechnisch gesichert.

Während seiner Flucht hatte der Mann außerdem einen auffälligen "Satch Pack"-Schulrucksack mit einem karierten Muster in den Farben Lila, Pink, Blau und Weiß verloren, der ebenfalls sichergestellt wurde. Die Ermittlungen zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände und zur Identität des unbekannten Mannes dauern an.

Der Flüchtige wurde als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkelblaue Jacke, einen gelben Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, eine graue Hose sowie hellbraune Schuhe mit weißer Sohle.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeikommissariats Osterode bitten nun Zeuginnen und Zeugen, die am besagten Abend zwischen 22:30 und 23:00 Uhr im Bereich der Sösepromenade, der Bahnhofstraße, Am Rödenberg oder der Freiheiter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Besonders relevant sind Hinweise zur beschriebenen männlichen Person sowie zur Herkunft der verwendeten Holz-Sackkarre und des vor der Bank abgelegten Damenfahrrads. Auch Hinweise zu Personen, die im Stadtgebiet mit einem auffällig karierten "Satch Pack"-Rucksack gesehen wurden, können für die weiteren Ermittlungen wichtig sein.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell