Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (398/2025) Einbruch in Gartenlaube der Kleingartenanlage "Carl-Brune-Stiftung" - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, An der Koldung

Zwischen Mittwoch, 26.11.2025, 06:00 Uhr und Freitag, 28.11.2025, 07:30 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - In der Kleingartenanlage "Carl-Brune-Stiftung e.V." an der Koldung in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Freitagmorgen in eine Gartenlaube eingebrochen worden.

Der Geschädigte stellte am Freitag gegen 07:30 Uhr fest, dass sowohl die Zugangstür der Laube als auch die Tür zur angrenzenden Werkstatt aufgebrochen worden waren. Im Inneren wurden sämtliche Bereiche durchwühlt. Nach bisherigem Stand entwendeten die Täter einen Druckluftschlauch sowie eine Kompressorpistole.

Bei der Spurensuche stellten die eingesetzten Beamten verschiedene Spuren sicher, die nun ausgewertet werden. Konkrete Hinweise auf den oder die Verantwortlichen liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Die Polizei in Bad Lauterberg hat die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Kleingartenanlage oder im Umfeld der Straßen An der Koldung bzw. Bruneärmel nehmen die Ermittler unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell