Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (400/2025) Erneute Graffiti-Schmierereien im Bereich der Grundschule Gieboldehausen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Bushaltestelle St.-Laurentius-Straße / Schulstraße Mutmaßlich am Wochenende 29./30. November 2025

GIEBOLDEHAUSEN (ab) - Im Bereich der Grundschule Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) ist es am vergangenen Wochenende erneut zu Sachbeschädigungen durch Graffiti (FOTO) gekommen. Eine Mitarbeiterin der Samtgemeinde hatte die Beschädigungen am Montagmorgen (02.12.2025) festgestellt und der Polizei gemeldet.

Betroffen war diesmal die Bushaltestelle an der St.-Laurentius-Straße / Schulstraße. Auf den der Polizei vorliegenden Fotos sind mehrere Schriftzüge in blauer, schwarzer und pinker Farbe zu erkennen, darunter "TREK", "161", "ZERO", "JORK", "BILDUNG", "1213" sowie "FCK NZS". Bereits in den vergangenen Wochen war es im Nahbereich zu ähnlichen Farbschmierereien gekommen.

Ob ein Zusammenhang zu den Graffiti-Schmierereien Ende September besteht (siehe Pressemeldung Nr. 330), bei denen dieselben Tags im Duderstädter Innenstadtbereich an zahlreichen Wänden angebracht wurden, ist aktuell Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der entstandene Reinigungsschaden wird von der Samtgemeinde mit rund 450 Euro beziffert. Die Polizeistation Gieboldehausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Grundschule gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05528/205840 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

