Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (403/2025) Hann. Münden - Technische Störung behoben: Polizeikommissariat wieder telefonisch erreichbar

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (ab) - Die am Vormittag gemeldete technische Störung im Polizeikommissariat Hann. Münden ist behoben. Die telefonische Erreichbarkeit steht ab sofort wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Bürgerinnen und Bürger können das PK Hann. Münden nun wieder wie gewohnt unter 05541 / 9510 erreichen.

Für Notfälle gilt weiterhin der Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

