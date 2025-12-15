Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

Geilenkirchen/-Tripsrath (ots)

Bargeld und Schmuck waren die Beute von Unbekannten, die am Samstag (13. Dezember) zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eindrangen. In der Straße Am Kreuz in Tripsrath gelangten unbekannte Personen mit Gewalt zwischen dem 13. Dezember (Samstag), 19.30 Uhr, und dem 14. Dezember (Sonntag), 6.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus. Ob dort etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

