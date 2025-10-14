Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann greift Jugendliche mit zerbrochener Bierflasche an

Nürnberg (ots)

Am Sonntag (12. Oktober) hat ein 29-jähriger Äthiopier aus bisher unbekannten Gründen im Hauptbahnhof Nürnberg zwei Jugendliche mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen und dabei einen der beiden leicht verletzt. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann noch vor Ort stellen und festnehmen. Die Bundespolizei ermittelt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befanden sich zwei Jugendliche auf der Heimreise im Hauptbahnhof Nürnberg bei einem Imbissrestaurant, als sie von einem 29-Jährigen angesprochen und grundlos beleidigt wurden. Während der sich entwickelnden verbalen Auseinandersetzung äußerten die Jugendlichen die Bitte, in Ruhe gelassen zu werden. Anstatt dieser nachzukommen, ging der Äthiopier zu einem Mülltrennsystem, hob eine am Boden stehende Bierflasche auf und zerbrach diese. Mit dieser abgebrochenen Bierflasche rannte er auf die jungen Männer zu und führte Stich- und Stoßbewegungen durch. Dabei verletzte er den 16-jährigen Deutschen leicht im Nackenbereich. Sein Begleiter konnte den Bewegungen des Angreifers glücklicherweise ausweichen, indem er sich immer wieder von dem 29-Jährigen distanzierte. Kurz darauf trafen bereits die Einsatzkräfte der Bundespolizei ein und nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Täter fest.

Der verletzte 16-Jährige konnte nach der medizinischen Versorgung in einer Klinik seine Heimreise fortsetzen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat gegen den Äthiopier ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weiterhin stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag, der Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg vorgeführt und sitzt derzeit bis zu seiner Hauptverhandlung in Untersuchungshaft.

