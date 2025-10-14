Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf nach antisemitischen Beleidigungen

Starnberg (ots)

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, gegen 15:00 Uhr, beleidigte ein bislang unbekannter Mann am Bahnsteig des Bahnhofs Starnberg Nord mehrere Reisende und äußerte dabei judenfeindliche Parolen. Zudem soll der Täter mehrere Glasflaschen auf den gegenüberliegenden Bahnsteig geworfen haben. Ob er dabei gezielt auf Personen zielte, ist derzeit unklar. Im Anschluss bestieg der Mann die S-Bahn der Linie S6 in Richtung Zorneding. Ob es während der weiteren Fahrt zu weiteren strafbaren Handlungen kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

-männlich -schulterlanges, nach hinten gekämmtes, rotblondes Haar -Bart -trug einen olivgrünen langen Mantel -Sandalen mit Socken

Die Bundespolizeiinspektion München hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder selbst betroffen war wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 089 / 515550 - 0 bei der Bundespolizei zu melden.

