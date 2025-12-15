POL-HS: Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus
Gangelt (ots)
Zwischen dem 7. Dezember (Sonntag) und dem 13. Dezember (Samstag) verschafften sich Einbrecher in der Waldstraße Zutritt in ein Einfamilienhaus. Angaben über mögliche Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.
