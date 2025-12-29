Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Scheibe von Einfamilienhaus eingeschlagen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es zwischen 17:50 Uhr und 20:45 Uhr an der Duisburger Straße in Emmerich zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter drangen auf das Grundstück eines Einfamilienhauses vor und schlugen dort eine Scheibe des Hauses ein. Nachdem die Täter in die Räumlichkeiten vorgedrungen waren, durchsuchten sie diese und entwendeten neben einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag auch mehrere Schmuckgegenstände sowie Armbanduhren.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell